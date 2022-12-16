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    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi

    Amasya’nın saray mutfağı lezzeti ‘ayva gallesi’ Amasya Valiliği’nin girişimiyle coğrafi işaretle tescillendi.
    • 16.12.2022 - 23:43
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    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi

    7’si Osmanlı tahtına padişah olarak çıkmış 12 şehzadenin valilik yaptığı, bu yüzden de "şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'nın saray mutfağı lezzeti 'ayva gallesi',  coğrafi işaret ile tescillendi.

    "Ayva gallesi bizim öz kültürümüzde yer alan bir saray yemeğidir"

    Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şehzadelerin olduğu bir yerde de saray mutfağı yöresel ürünlerin de kullanılmasıyla daha da zenginleşmiş ve ayva gallesi gibi et ile meyveyi buluşturan şahane lezzetler ortaya çıkmıştır. Yani ayva gallesi bizim öz kültürümüzde yer alan bir saray yemeğidir” dedi.

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi - Video

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #1

    "Coğrafi işaret sayımızı 40’a çıkaracağız"

    25 tane daha coğrafi işaret çalışmalarının bulunduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Başarılı olacağımızı düşündüğümüz bu sürecin nihayete ermesiyle birlikte diğer 25 adet coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek coğrafi işaret sayımızı 40’a çıkaracağız” diye konuştu.

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #2

    Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde geçiyor

    Vali Masatlı’nın elinden tescil belgesini alan Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Müdürü Mustafa Örgüt, Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde bahsi geçip saray mutfağında kullanıldığı aktarılan meyve çeşitleri arasında Amasya’nın misket elması ve ayvasının da yer aldığına değindi.

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #3

    “Yenildiğinde lezzetini göreceksiniz”

    İHA'nın haberine göre, Amasya Valiliği’nin Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde açtığı kursa katılan kursiyerlerle birlikte lezzetli yemeği hazırlayan şef Murat Devek ise, “Ayva gallesi Osmanlı saray mutfağına ait özel bir yemektir. Kuzu etinin, nohut, ayva ve şeker ile buluşması çok enteresandır. İnsanlara garip gelebilir. Ama yenildiğinde lezzetini göreceksiniz” şeklinde konuştu.

    Kursiyerlerden Canan Kartallı da tarifini öğrendikleri bu yemeğin tadını çok beğendiğini söyledi. Büyük Amasya Otelindeki tanıtım programına Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de katıldı.

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #4

    Ayva gallesinin yapılışı:

    Nohutlar ve koyun eti yıkanarak düdüklü tencerede 4 su bardağı su ile haşlanarak pişirilir. Soğuyunca koyun eti lifleri istikametin de kemik ve yağ kısımlarından ayrılarak kuşbaşı doğranıp et suyu ve nohutlar ile birlikte üzerine ilave edilir şeker katılarak 1 taşım kaynatılır. Soğuyunca ılık olarak servis yapılır.

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #5

    Amasya’nın ‘ayva gallesi’ coğrafi işaretle tescillendi #6


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