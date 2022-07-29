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    Amasya'nın 'mavi köyü' Gökpınar'da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası

    Koronavirüs salgınının başından beri tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için 'mavi köy' olarak bilinen Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde virüse ilk yakalanan köy muhtarı oldu.
    • 29.07.2022 - 05:24
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 08:19
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    Amasya'nın 'mavi köyü' Gökpınar'da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası

    Amasya'da 32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine nazar değdiğini söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi korona virüse yakalandı.

    "Aşı olduğum için hafif geçirdiğimi düşünüyorum"

    İHA'nın haberine göre; Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı’nda biz de nihayetinde bu kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.

    Amasya'nın 'mavi köyü' Gökpınar'da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası - VİDEO

    “Mavi köyümüze maalesef nazar değdi”

    Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, "İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi" diye konuştu.

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #1

    Kendilerinin salgından korunması için tedbirler uygulayan muhtarlarına şifalar dileyen köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, "O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul’dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum" şeklinde konuştu.

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #2

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #3

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #4

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #5

    Amasya nın mavi köyü Gökpınar da 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakası #6


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