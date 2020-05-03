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Vezirköprü'de kalp krizi geçiren hasta için bölgeye giden helikopter, hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Samsun'da pes dedirten bir olay kayıtlara geçti.

Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan C.Y. (54) kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak yardım istedi.

HELİKOPTERİN TARLAYA İNİŞİNİ ENGELLEDİLER

Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi.

Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede buğday ekili tarlaya inmek istedi.

Samsun'da ambulans helikopterin tarlaya inişine izin vermediler ViDEO

PİLOT, HASTAYI ALAMADAN GERİ DÖNDÜ

Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.