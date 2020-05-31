Amerika'da karışıklık had safhada

Ülkedeki protestolar sonucu Trump orduyu hazırladı, iç savaşa ramak kaldı.

ABD'de bir haftadır devam eden gösteriler ülke geneline yayılıyor. Yüzüstü yerde kelepçeli olarak yatarken bir polis memurunun boğazına bastırdığı 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ölümü sonrasında başlayan gösteriler giderek büyüyor.

Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı.

Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda bazı göstericilerin hafif yaralandığı bildirildi.

Askerler Beyaz Saray'ı çember içine aldı İZLE

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK KEZ

Minnesota Ulusal Muhafızları da uzun bir aradan sonra aktif hale getirildi. Minneapolis ve St. Paul’de üst üste gösterilerin kundaklama, vandallık ve yağmaya dönmesinin ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez aktif hale getirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz, “Bu karar gerekliydi çünkü dışarıda Floy’un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı” dedi.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Minneapolis'in ardından ABD'nin büyük kentleri olan Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, Detroit'in de aralarında olduğu toplam 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ORDU SOKAĞA İNDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi.

Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." dedi.

Öte yandan, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, sokaklarda gösteri yapan kişilerin "radikal sol gruplara mensup" oldukları iddiasını yineledi.

Trump ayrıca, kendi taraftarlarından Beyaz Saray önünde kendisine destek gösterisi yapmalarını istedi.