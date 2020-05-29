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    Amerika'da protestolar şiddetini artırdı

    Amerika'da protestolar şiddetini artırdı

    Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi sonrası, Amerika'da protestolar kontrolden çıktı.
    • REUTERS
    • 29.05.2020 - 11:32
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    Amerika'da protestolar şiddetini artırdı

    ABD kamuoyunda, gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne ilişkin konu sıcaklığını koruyor.

    Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3. günün gecesinde de devam etti.

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