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    Amerika’nın Sesi muhabiri hırsızlıktan tutuklandı

    Van Emniyet Müdürlüğü, Amerika’nın Sesi Van muhabiri olarak çalışan ve hırsızlık suçundan cezası bulunan Arif Aslan'ın tutuklandığını açıkladı.
    • İHA
    • 16.06.2020 - 17:27
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    Amerika’nın Sesi muhabiri hırsızlıktan tutuklandı

    Van Emniyet Müdürlüğü, bir haber sitesinde 16 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Voice of America (Amerika’nın Sesi) Van muhabiri gözaltına alındı” başlıklı habere ilişkin, bir açıklama yayınladı.

    HIRSIZLIK SUÇUNDAN 3 YIL CEZASI VAR

    Emniyetten yapılan açıklamada, Arif Aslan isimli şahsın gözaltına alındığını doğrulanırken, şahsın hırsızlık suçu nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu.

    Açıklamada, “16 Haziran 2020 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalanmış, akabinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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