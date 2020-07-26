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- Amerika'daki eylemlere polis ateş açarak müdahale ediyor
Amerika'daki eylemlere polis ateş açarak müdahale ediyor
Austin şehir merkezinde dün gece polis protestocuları silahla vurarak yaraladı.
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 09:13
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen protestolar Amerika genelinde devam ediyor.
ORDU GÖREVE ÇAĞIRILDI
Amerika'da protestolar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Muhafızlar ayaklanmanın bastırılması için göreve çağırıldı.
PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI
Protestocuları dağıtmak isteyen polis ve asker plastik mermiden vazgeçip olaylara gerçek mermilerle müdahale ediyor.
Dün gece de Austin şehir merkezindeki bir protesto sırasında silahlar susmadı.
Protestolar sırasında dağılmayan gruba polis ateş açtı. Polisin açtığı silah sonrası çok sayıda protestocu yaralandı.