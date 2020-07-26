Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Amerika'daki eylemlere polis ateş açarak müdahale ediyor

    Amerika'daki eylemlere polis ateş açarak müdahale ediyor

    Austin şehir merkezinde dün gece polis protestocuları silahla vurarak yaraladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 09:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Amerika'daki eylemlere polis ateş açarak müdahale ediyor

    ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için düzenlenen protestolar Amerika genelinde devam ediyor.

    ORDU GÖREVE ÇAĞIRILDI

    Amerika'da protestolar sonucu  olağanüstü hal ilan edildi.  Ulusal Muhafızlar ayaklanmanın bastırılması için göreve çağırıldı.

    PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI

    Protestocuları dağıtmak isteyen polis ve asker plastik mermiden vazgeçip olaylara gerçek mermilerle müdahale ediyor.

    Dün gece de Austin şehir merkezindeki bir protesto sırasında silahlar susmadı.

    Protestolar sırasında dağılmayan gruba polis ateş açtı. Polisin açtığı silah sonrası çok sayıda protestocu yaralandı.

    ABD'de polis göstericilere ateş açıp yaraladı İZLE

    Görüş Bildir