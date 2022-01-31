Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi farklı yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbide Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe'yi 91-71 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin hat safhada olduğu müsabakada, gülen taraf Anadolu Efes takımı oldu.

FENERBAHÇE İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, uzak mesafeden kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-4 önde geçti.

Bu bölümden sonra toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 2 sayılık üstünlük elde etti: 11-13. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümü daha üstün oynayan sarı-lacivertliler, Henry'nin 15 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREĞİ ANADOLU EFES ALDI

İkinci çeyrekte dış atışlardan üst üste 4 isabet bulan Anadolu Efes, skoru lehine çevirdi ve 14. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 32-26. Guduric'in kazandırdığı sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya Micic'in skorer oyunuyla yanıt veren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

SON ÇEYREĞE ANADOLU EFES ÖNDE GİRDİ

Üçüncü periyodun başında Fenerbahçe, Henry ile dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes ise Micic'in kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko, Henry ve Guduric'in kritik basketleriyle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes, son çeyreğe 66-63 önde girdi.

ANADOLU EFES MÜSABAKAYI KAZANDI

Dördüncü periyodun başında Fenerbahçe, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun isabetli dış atışıyla skorda dengeyi sağladı: 66-66. Hücumda organize olmakta zorlanan sarı-lacivertli takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 80-66. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 91-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle derbide takımının başında yer alamadı. Lacivert-beyazlılar, karşılaşmaya yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde çıktı.