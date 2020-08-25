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    Anakara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

    Keçiören ilçesinde 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmada yakalandı.
    • AA
    • 25.08.2020 - 07:17
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    Anakara'da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

    Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

    Ekipler, 16 ayrı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen Erkan S'yi kısa sürede yakaladı.

    36 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

    Zanlının hırsızlık, uyuşturucu, yağma, gasp, cinsel istismar, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama gibi suçlardan toplam 36 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

    Anakara da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı #1

    Anakara da 16 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı #2

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