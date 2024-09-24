Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı
İHA

Ankara'da Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde, 06 AN 0786 plakalı motosiklet, 06 EDF 197 plakalı otomobile çarptı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. esnasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör