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Anastasiapolis Antik Kenti'nde acele kamulaştırma kararı

Anastasiapolis Antik Kenti'nde acele kamulaştırma kararı Yapılan arkeolojik kazılarda verimliliği artırmak için bölgede bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılması zorunluluğu doğuyor.