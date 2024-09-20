Anastasiapolis Antik Kenti'nde acele kamulaştırma kararı
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Anastasiapolis Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ MAZI MAHALLESİ'NDE

Buna göre, Muğla'nın ilçesi Mazı Mahallesi'ndeki özel mülkiyete ait 141 ada 38 parsel ve 142 ada 16 parsel numaralı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca acele kamulaştırılacak.

TAŞINMAZLAR HAZİNE'YE GEÇTİ

Taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Editör