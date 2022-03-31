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    Ankara Adliyesi'nde 'kimyasal sızıntı' şüphesi

    Ankara Adliyesi'nde, içerisinde cıva bulunan delil paketinin deforme olduğunun anlaşılması üzerine, adliyede kimyasal sızıntı endişesi yaşandı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 21:37
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    Ankara Adliyesi'nde 'kimyasal sızıntı' şüphesi

    Öğle saatlerinde Ankara Adliyesi 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana gelen olayda Mersin Adliyesi'nden, gönderilen deliller arasında, içerisinde cıva olan 3 şişe yer aldı.

    Paketin, Ankara 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin adli emaneti olduğu anlaşılınca buraya gönderilmesine karar verildi.

    SIZMA ŞÜPHESİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Sevk işlemi sırasında paketin deforme olduğu fark edildi. Sızma şüphesi üzerine yetkili birimlere haber verilerek paket adliye bahçesine çıkarıldı ve etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

    EKİPLER, SIZINTI OLMADIĞINI BİLDİRDİ

    AFAD, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede adliyeye geldi. Özel kıyafetli, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Birimi uzmanı sızma olup olmadığını test etti. Cıva bulunan 3 şişeden 2'sinin kırıldığı belirlendi. Kimyasal sızıntıya karşı özel paketlere konulan şişeler, yetkililerce muhafaza altına alındı.

    21 ve 27'nci Asliyeye Ceza Mahkemeleri'nin kalemlerinde ölçüm yapan uzman ekip, kimyasal sızıntı olmadığını belirledi.

    Ankara Adliyesi nde kimyasal sızıntı şüphesi #1


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