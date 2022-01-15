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    Ankara Atakule Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

    Türkiye - Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümü sebebiyle Atakule'ye Azerbaycan bayrağı renkleri yansıtıldı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 01:10
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    Ankara Atakule Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

    Ankara'nın simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

    Türkiye ve Azerbaycan, diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıldönümünü kutluyor. Önemli günlerde renk gösterilerine sahne olan Atakule, bu önemli gün sebebiyle Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.

    "YAŞASIN BİR MİLLETİN İKİ DEVLETİNİN KARDEŞLİĞİ"

    Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Atakule'nin görüntülerini paylaşarak, "Yaşasın bir milletin iki devletinin kardeşliği" ifadelerini kullandı.

    Ankara Atakule Azerbaycan bayrağının renklerine büründü #1

    Ankara Atakule Azerbaycan bayrağının renklerine büründü #2


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