Ankara Atakule Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Türkiye - Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümü sebebiyle Atakule'ye Azerbaycan bayrağı renkleri yansıtıldı.

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Türkiye ve Azerbaycan, diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıldönümünü kutluyor. Önemli günlerde renk gösterilerine sahne olan Atakule, bu önemli gün sebebiyle Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.

"YAŞASIN BİR MİLLETİN İKİ DEVLETİNİN KARDEŞLİĞİ"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Atakule'nin görüntülerini paylaşarak, "Yaşasın bir milletin iki devletinin kardeşliği" ifadelerini kullandı.