Ankara Barosu'nun Ali Erbaş'a açtığı dava sonuçlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında açılan davayla ilgili "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gay'liği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirtmiş ve lanetli olduğunu söylemişti.

Bu sözlerden rahatsız olan Ankara Barosu, Erbaş'a dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu'nun ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadeleri nedeniyle Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

"ERBAŞ, İSLAM'IN EMİR VE YASAKLARINI OKUDU"

Savcılığın, inceleme sonucunda verdiği "soruşturmaya yer olmadığı" kararında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, İslam'ın emir ve yasaklarının yer aldığı cuma hutbesini okuduğu vurgulandı.

Hutbede, İslam'ın helal ve haram kıldığı konular ele alınarak, bu noktada gerekli uyarıların yapıldığına dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"NESLİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI ÜZERİNDE DURULDU"

"İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinden bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas olan 'canını korumak', 'aklını korumak', 'dinini korumak', 'malını korumak', 'neslini korumak' kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde de durulduğu, bu konularla ilgili İslam'ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğunun belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür."





"KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 Sayılı Kanun maddeleri ile diğer ilgili mevzuat dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görevini yerine getirdiği vurgulanan kararda, "Kanun ve mevzuatlar dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanının bir cuma hutbesinde İslamiyet'in emir ve yasaklarından bahsetmesi, bu mahiyetteki tavsiye ve telkinlerinin, kanunun suç saydığı 'nefret ve ayrımcılık', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarını oluşturduğunun kabulü mümkün değildir." değerlendirmesine yer verildi.

"SORUŞTURMA YAPILMASINA YER YOK"

Şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığı, iddiaların ise soyut ve genel nitelikte olduğuna vurgu yapılan kararda, Ali Erbaş hakkında "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildiği ifade edildi.

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