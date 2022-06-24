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    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaris'teki yangın bölgesine takviye

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 14 araç ve 32 personel gönderdi.
    • 24.06.2022 - 04:19
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 04:21
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaris'teki yangın bölgesine takviye

    Ankara  Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığında 2 arazi tipi müdahale aracı, 2 arazöz ve 12 itfaiye personeli, ANFA'dan 3 su tankeri ve 6 personel, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından 1 su tankeri ve 2 personel, Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 1 dozer, 1 ekskavatör, 2 çekici, 1 araç ve 9 personel ile Deprem Dairesi Başkanlığından 1 araç ve 3 personel yola çıktı.

    14 araç ile 32 personel, yangın bölgesine gönderildi

    Toplam 14 araç ve 32 personelden oluşan ekip, saat 23.00 itibarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığının merkez istasyonundan Muğla'ya hareket etti.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi nden Marmaris teki yangın bölgesine takviye #1


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