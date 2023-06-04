Ankara-Çorum karayolunda sağanak sonrası sel meydana geldi Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel sularının bastığı Ankara-Çorum karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA

Yaz aylarına girilmesine rağmen yurtta sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor..

Sağanak yağışların ardından olumsuz etkilenen kentlerden biri de Çorum oldu..

Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur, Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Yağışın ardından sel suları Ankara-Çorum karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Alaca ilçesinde ise etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.