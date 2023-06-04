İHA

Yaz aylarına girilmesine rağmen yurtta yağış etkisini göstermeye devam ediyor..

Sağanak yağışların ardından olumsuz etkilenen kentlerden biri de Çorum oldu..

Bir haftadır belli aralıklarla etkisini gösteren yağmur, Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Yağışın ardından suları Ankara-Çorum karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Alaca ilçesinde ise etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.