Emniyet müdürlüğü, cezai işlem uygulanan modifiyeli araçların görüntülerini paylaşarak, sürücüleri trafik kurallara uyulması konusunda uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden, haklarında işlem yapılan modifiyeli araçlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, Kabahatler Kanunu kapsamında 2018’de 3 bin 988, 2019’da 9 bin 87 araca işlem yapıldığı; 2018’de 3 bin 725, 2019’da 8 bin 666 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

"LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

İşlem sayısının yüzde 128, şahıs sayısının yüzde 133 artış gösterdiği de belirtildi.

Yapılan paylaşımda çevre ve gürültü kirliliğine “dur” denildiği belirtilerek, “Yapılan denetimlerde modifiyeli araç sürücülerine ağır trafik cezaları uygulanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım.” ifadelerine de yer verildi.

Ankara Emniyeti’nden ‘modifiyeli araç’ paylaşımı