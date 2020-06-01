Dolar
6.8136
-0.0982%
Euro
7.5784
0.1638%
Altın
1741.09
0.6806%
Borsa
107266.19
1.6543%
G. Altın
381.123
0.4973%
Bitcoin
64971.08
1.1414%
19ºC
İstanbul
Sağanak yağış 19 C

    Ankara Güvenpark'ta, Gezi protestosu

    Gezi olaylarında ölenleri anmak için Ankara Güvenpark'ta protesto düzenleyen eylemciler, polise zorluk çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 18:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara Güvenpark'ta, Gezi protestosu

    İstanbul'daki Gezi Parkı'nda başlayan ve daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılan eylemlerin yedinci yıl dönümünde, bugün Ankara'da olaylar çıktı.

    Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün öldürülmesinin yedinci yılı olması sebebiyle Ankara Güvenpark'ta toplanan eylemciler, protesto düzenledi.


    POLİS İZİN VERMEDİ

    Güvenpark'ta yapılmak istenen protestoya izin vermeyen polisler, eylemcileri dağıtmak istedi. Ancak zorluk çıkaran eylemciler polisle çatıştı.

    Eylemcilerden 10 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Güvenpark'ta Gezi protestosu VİDEO

    Görüş Bildir