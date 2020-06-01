Gezi olaylarında ölenleri anmak için Ankara Güvenpark'ta protesto düzenleyen eylemciler, polise zorluk çıkardı.

İstanbul'daki Gezi Parkı'nda başlayan ve daha sonra Türkiye'nin birçok noktasına yayılan eylemlerin yedinci yıl dönümünde, bugün Ankara'da olaylar çıktı.

Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün öldürülmesinin yedinci yılı olması sebebiyle Ankara Güvenpark'ta toplanan eylemciler, protesto düzenledi.





POLİS İZİN VERMEDİ

Güvenpark'ta yapılmak istenen protestoya izin vermeyen polisler, eylemcileri dağıtmak istedi. Ancak zorluk çıkaran eylemciler polisle çatıştı.

Eylemcilerden 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Güvenpark'ta Gezi protestosu VİDEO