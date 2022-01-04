Ankara için sel ve heyelan uyarısı

Ankara Valiliği, kar yağışı sonrası artan hava sıcaklığı nedeniyle yaşabilecek sel, heyelan ve çığlara karşı uyarılarda bulundu.

Ankara Valiliği, son zamanlarda hava sıcaklığının artacağını ve mevcut kar örtüsünde hızlı erime yaşanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

"SEL, HEYELAN VE ÇIĞ YAŞANABİLİR"

Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.