DHA

Yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini artırıyor.

Mayıs sonuna yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklamalar geldi.

5 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Uyarıların ardından bazı bölgelerde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Trafik durdu

Ankara- karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikametinde ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.