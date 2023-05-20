DHA
Yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini artırıyor.
Mayıs sonuna yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni açıklamalar geldi.
5 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Uyarıların ardından bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Trafik durdu
Ankara-Kırıkkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikametinde ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.