Mezopotamia Hackers çatısı altında birleşen hackerlara yönelik Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi tutuklandı.

PKK'nın siber örgüt üyelerine operasyonlar devam ediyor. Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarını takibi sonucu, çok sayıda siber terörist hacker grubunun PKK terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda ‘Mezopotamia Hackers’ çatısı altında birleştiğini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla hackerları tespit etmeye başlayan siber-terör uzmanları teknik ve fiziki takip ile çalışmayı genişletti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten ve bulundukları hackers gruplarının, 71 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ve 81 ilde 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, vatandaşlara SMS yoluyla çok sayıda örgüt içerikli mesaj paylaşımı göndererek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlendi.

Kendilerini sanal alemin sözde gerillaları olarak nitelendiren ve en çok arananlar listesine giren şüphelilerin, hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi siteleri, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları, Ombudsmanlık da bulunması dikkat çekti.

Çalışmalar sonucu, şüphelilerin imza olarak kullandıkları takma adları, hackleme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK'ya yönelik hacker operasyonu: 11 tutuklama VİDEO











11 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 26 zanlıdan 18'i gözaltına alındı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri doğrultusunda derinleştirilen soruşturmaya devam ediliyor.



