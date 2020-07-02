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    Ankara metrosunda maske kavgası

    Metroya bindikten sonra maskesini çıkaran kadın, kendisine tepki gösteren yolcularla tartıştı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 08:58
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    Ankara metrosunda maske kavgası #1

    Ankara'da yaşayan bir vatandaş, maskesi takılı bir şekilde metroya bindikten bir süre sonra maskesini çıkardı.

    Bunun üzerine diğer yolcular ise kadını maskesini takması konusunda uyardı.

    YOLCULARLA TARTIŞTI

    Uyarıların ardından sinirlenen kadın tepki göstermeye başlayınca vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haberverdi.

    Ankara metrosunda maske kavgası ViDEO

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

    İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkartan kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları ise yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Ankara metrosunda maske kavgası #2

    Ankara metrosunda maske kavgası #3

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