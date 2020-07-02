Metroya bindikten sonra maskesini çıkaran kadın, kendisine tepki gösteren yolcularla tartıştı.

Ankara'da yaşayan bir vatandaş, maskesi takılı bir şekilde metroya bindikten bir süre sonra maskesini çıkardı.

Bunun üzerine diğer yolcular ise kadını maskesini takması konusunda uyardı.

YOLCULARLA TARTIŞTI

Uyarıların ardından sinirlenen kadın tepki göstermeye başlayınca vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haberverdi.

Ankara metrosunda maske kavgası ViDEO

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkartan kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları ise yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.