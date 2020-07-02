Ankara polisinden kaçak muayenehane operasyonu

Suriyelilerin açtığı ruhsatsız muayenehanelere yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, 35 bin tıbbi ilaç ve 1000'e yakın tıbbi cihaz ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde Suriye uyrukluların çok sayıda ruhsatsız muayenehane açtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

'KAĞIT TOPLAYICI' KILIĞINDA TAKİP

Harekete geçen ekipler, söz konusu kaçak işletmeleri takibe aldı.

Atık kağıt toplayıcısı gibi davranıp, bölgede çalışma yürüten ekipler, Doğu Mahallesi'nde ev olarak görünen; ancak kaçak doğumhane olarak kullanılan yerde, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını, aynı mahallede farklı noktalarda ise sahte diş klinikleri ile kaçak ilaç depolarının olduğunu tespit etti.

8 ADRESE BASKIN

Polis ekipleri, elde edilen delillerin ardından 5'i merdiven altı kaçak muayenehane, 3'ü eczane olarak hizmet verilen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Polisin şok baskını üzerine iş yerlerinde çalışanlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

14 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda tamamı yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda iş yerleri didik didik arandı, tıbbi cihazlar ve ilaçlar incelendi. Aramalar sonucu 35 bin tıbbi ilaç ve 1000'e yakın tıbbi cihaz ile malzemeye el koyuldu. Kaçak doğumhane olarak kullanılan yerde ultrason cihazı ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.