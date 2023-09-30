Ankara Valiliği sağanak uyarısında bulundu Ankara Valiliği, sağanak yağış beklentisi üzerine meteorolojik uyarı yayınladı.

İHA

Pazar günü için Ankara’da beklenen yağış beklentisi üzerine meteorolojik uyarıpaylaşımı yapıldı.

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Ankara Valiliğinden sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; Pazar günü Ankara’nın kuzeyi ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyarının geçerlilik periyodu ise pazar günü saat 12.00 ile 20.00 arası olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)