Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
- 10.06.2022 - 21:23
Geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış sonrası sular altında kalan Ankara'ya bir uyarı daha geldi.
Ankara Valiliği, yarın öğlenden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.
Valilik sağanak yağışa karşı uyardı
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden; yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.