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    Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

    Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
    • 10.06.2022 - 21:23
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    Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

    Geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış sonrası sular altında kalan Ankara'ya bir uyarı daha geldi.

    Ankara Valiliği, yarın öğlenden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.

    Valilik sağanak yağışa karşı uyardı

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden; yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

    Ankara Valiliği nden sağanak yağış uyarısı #1

     

     


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