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    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin'e veda

    Ankara Valisi Vasip Şahin’in dün hayatını kaybeden annesi Nebahat Şahin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
    • 18.08.2022 - 18:43
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 18:59
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    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin'e veda

    Ankara Valisi Vasip Şahin’in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle dün hayatını kaybetti.

    Nebahat Şahin için Pendik Kaynarca Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Taziyeleri Ankara Valisi Vasip Şahin ve Basri Şahin kabul etti.

    Cenazeye çok sayıda siyasi isim katıldı

    Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, belediye başkanları, askerî erkan ve vatandaşlar katıldı.

    Helalliklerin alınması sonrası ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Şahin'in cenaze Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin'e veda VİDEO

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #1

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #2

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #3

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #4

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #5

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #6

    Ankara Valisi Şahin’in annesi Nebahat Şahin e veda #7


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