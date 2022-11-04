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    Ankara'da 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    Ankara Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • 04.11.2022 - 08:35
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    Ankara'da 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Operasyonda, 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği duyuruldu.

    "1 kişi tutuklandı"

    KOM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 03.11.2022 günü Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda T.C.K 188 suçundan 1 şahıs yakalanmış, 5 bin 320 adet Galara uyuşturucu hap, 5 bin 152 adet Regapen uyuşturucu hap, olmak üzere 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı" denildi.

    Ankara da 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi #1


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