Ankara'da 110 hafızın icazet töreni gerçekleştirildi

Ankara'da 110 hafız için düzenlenen icazet törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Ankara'da Sincan Müftülüğü tarafından Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde Hafızlık İcazet Merasimi programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu programa katıldı.



Hafızlık eğitimini tamamlayan 110 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının bulunduğu törende hafızlığın önemini anlatan Başkan Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı.

110 hafız icazet belgesi aldı



Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini söyleyen Başkan Erbaş, hizmetlerin en büyüğünün Kur'an'a hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Törende, 6 farklı Kur’an kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 60’ı kız 50’si erkek olmak üzere toplam 110 hafız icazet belgesini aldı.





Erbaş, Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nu açtı

İHA'nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan’da inşa edilen Abdülhamid Han Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta dua eden Erbaş, kursun hayırlara vesile olmasını dileyerek yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Erbaş ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından Kur’an kursunu gezerek incelemelerde bulundu.



