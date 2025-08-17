Abone ol: Google News

Ankara'da 12 katlı binadaki çatı yangını korkuttu

Etimesgut ilçesinde bulunan 12 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dairelere sıçramadan söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 22:17

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Devler Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bina sakinleri arasında endişe yarattı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İç Haber Haberleri