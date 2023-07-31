Ankara'da 15 milyonluk hazine arazisini 5 milyona sattılar Çankaya'da sahte hazine arazisi satan çete, 15 milyonluk araziyi 5 milyona satarak insanları dolandırdı. 4 çete üyesi de yakalanarak tutuklandı.

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ensonhaber.com

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, sahte hazine arazisi satmaktan hapis yatan şahıs, cezaevinden çıktıktan sonra da aynı suça devam etti.

Show TV'nin haberine göre dolandırıcılar, sahte hazine arazisi satan çete kurup, milyonluk vurgun yaptılar.

Hapishaneden çıkar çıkmaz dolandırıcılığa soyundu

2021 yılında yapılan Milli Emlak Operasyonu ile 110 şüpheli gözaltına alınmış, 23'ü ise tutuklanmıştı. Tutuklananlardan biri o dönem kamu görevlisiydi ancak operasyon sonrası o kişi görevinden ihraç edilmişti.

Mahkeme şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Şahıs tahliye olur olmaz tekrardan dolandırıcılığa geri döndü.

Dolandıracağı alıcılarla tapu müdürlüğünde buluştu

Dolandırıcı, devlete ait hazine arazilerinin satışına hile karıştırdı. Araziyi almak isteyenlere ulaşan şahıs, 15 milyon lira değerindeki araziyi 5 milyon liraya satmayı vadetti. Güven sağlamak isteyen şahıs 1,5 milyon liralık ecrimisil bedelini de hazineye yatırdıktan sonra, alıcılarla tapu müdürlüğünde buluştu.



Alıcıları Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne götüren şahıs içeriye girmedi. Çetenin iki üyesi ise binanın içerisindeydi. Dolandırıcılardan birisi kendisini bakanlık görevlisi olarak tanıtırken, diğer dolandırıcı ise tapu memuru olarak tanıttı.

Dolandırıldıklarını anladılar

Sahte tapuyu alıcılara veren dolandırıcı, 3,5 milyon lirayı hesabına aldı.



Arazi satışı e-devlet sisteminde görünmeyince durumdan şüphelenen alıcılar, dolandırıldıklarını farketti.

4 çete üyesi tutuklandı

Binada maske taksa da kameralara yakalanan dolandırıcılar, mali şube ekipleri tarafından takibe alındı. 4 çete üyesi de yakalanarak tutuklandı.

