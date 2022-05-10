Ankara'da 15 Temmuz şehidinin ismi polis merkezine verildi

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Ferhat Koç'un adı polis merkezinde yaşayacak.

Ankara'da görev yapan özel harekat polis memuru Ferhat Koç, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit oldu.

Düğününe 15 gün kala şehit olan polis memuru Ferhat Koç'un cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyüne defnedildi.

İsmi polis merkezinde yaşayacak

DHA'nın haberine göre, 15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un ismi Tokat kent merkezindeki Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Amirliğin yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, polis memurları ve şehidin anne-babası Necla-Mustafa Koç çifti katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurdele kesildi.

"Şehit annesi olmak çok gurur verici bir şey"

Yetkililere teşekkür eden şehidin annesi Necla Koç, ''Şehit annesi olmak çok gurur verici bir şey. Benim oğlum görevini çok severdi. Görevine aşık bir çocuktu. O gün sabah gitmişti, nöbetten sonra gelecekti. Ertesi gün de damatlığını alacaktı. Damatlığını alamadı, düğününü göremedi ama ben onun düğünün cennete olduğunu hissettim. Şu an benim en mutlu günüm'' diye konuştu.

















