Ankara'da 18 katlı bina, çökme riskine karşı boşaltıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, duvarlarında çatlaklar oluşan 18 katlı binanın sakinleri, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe Mahallesi Çiğdemtepe Manzara Sitesi'ndeki 18 katlı binanın giriş kat dairesinde oturanlar, gece saatlerinde duvarlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi.

"BİNAYI BOŞALTIN" ANONSU YAPILDI

Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, çökme riski nedeniyle tahliye kararı aldı. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti.

36 DAİRENİN BULUNDUĞU BİNA BOŞALTILDI

Binada kalanların olması ihtimalini gözönünde bulunduran ekipler tarafından sokakta yoklama yapıldı. 36 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, yakınlarına sığındı.

BAZI VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Gidecek yeri olmayan 35 kişi ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi. Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin mühürlenen binada incelemede bulunacağı belirtildi.

"ÇEKMEYİN, EVLERİMİZİN DEĞERİ DÜŞER"

Öte yandan, bina önünde bekleyişe geçen bazı bina sakinleri, olayı görüntüleyen gazetecilere, "Evlerimizin değeri düşecek", "Binamızın ifşa olmasını istemiyoruz", "Bizim iznimiz olmadan çekemezsiniz" diyerek müdahalede bulundu.