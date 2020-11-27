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    Ankara'da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı

    Ankara'da polis tarafından durdurulan 2 otobüste, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 13:12
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    Ankara'da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı

    Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında, Ankara-İstanbul çevreyolu Eryaman mevkisinde 2 otobüsü durdurdu.

    Otobüslerde yapılan aramada, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı.

    Yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere organizatörlük yapan otobüs şoförleri H.K, K.Y, H.D ve B.I.S. gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçundan ifadeleri alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden H.D. ve B.I.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldı.

    Ankara da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı #1

    Ankara da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı #2

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