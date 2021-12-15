Ankara'da 21 yıldır polislik yapan vatandaşın açtığı sergi ilgi odağı oldu

21 yıllık polis memuru, mesleğinde yaşadığı olaylardan ilham alarak tuvaller üzerinden, sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 21 yıllık polis memuru Figen Karakuş, icra ettiği mesleğinden kalan zamanları profesyonel resim yaparak geçiriyor.

Mesleğe ilk adım attığı yıllarda amatör olarak başlayan resim tutkusundan vazgeçmeyen Karakuş, stresli iş ortamından sıyrıldığı her anda tuvaller üzerinde sanat eserleri üretiyor.

RESİM YAPMANIN TERAPİ OLDUĞUNU GİBİ GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Karakuş, resmin, stresli ve zor şartlar altında yapılan görevi sonrası bir terapi yerine geçtiğini söyledi.

Resme, polislik mesleğine adım attığı yıllarla aynı dönemde, amatör olarak, manzara resmi yaparak başladığını, 2010'dan sonra profesyonel resme adım attığını aktaran Figen Karakuş, yoğun görevini aksatmayacak şekilde, resme zaman ayırdığını anlattı.

"İSTİRAHATLİ VAKİTLERİ RESİM YAPARAK DEĞERLENDİRDİM"

Karakuş, "İnsan istedikten sonra her şeye vakit bulabiliyor. Eğer bir hayaliniz ve amacınız varsa benim gibi, ki yıllardır bu sergiyi açmak en büyük hayalimdi ve başardım. İstirahatli olduğum vakitlerde fedakarlık yaparak, resim yaparak istirahat ettim, bu beni dinlendirdi" diye konuştu.

MESLEĞİNDE YAŞADIĞI OLAYLARDAN İLHAM ALIYOR

Resimlerinde, mesleğinde yaşadığı olaylardan ilham aldığını, olayları tuvale yansıtmaya çalıştığını dile getiren Karakuş, şunları kaydetti:

"Resimlerimde her şeyi anlatıyorum tabi ki, mesleğimde yaşadığım olaylar, özel yaşantım, geleceğe dair hayallerim, umutlarım, hayal kırıklıklarım, mutsuzluklarım ve mutluluklarım hepsi resimlerime yansıyor. Her resim yaptığımda çok rahatladığımı hissediyorum.





"İNŞALLAH MESLEKTAŞLARIM BU SANATA EĞİLİM DUYAR"

Meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. İnşallah onlar da böyle güzel bir sanata eğilim duyar, başarılı olur ve ilerlerler. Bazen işte yaşadığım olumlu veya olumsuz bir olay, aklımda hemen bir tuvale yansıyor. O durumu hemen not defterime taslağını hazırlayıp, daha sonra tuvale çiziyorum."

"PARASINI ŞEHİT AİLELERİNE VERİYORUZ"

Karakuş, sergideki "İçime Düşen Kor" isimli çalışmasının gelirini, şehit ailelerine bağışlayacağını belirterek, "Bu resmime bir fiyat vermedik, en yüksek fiyat veren kişiye tabloyu satıp parasını şehit ailelerine bağışlamak istiyoruz." dedi.

Polis memuru Figen Karakuş'un sergisi, 17 Aralık'a kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gezilebilecek.