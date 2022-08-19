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    Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

    Ankara'da bir çocuk 25 metrelik kuyuya düştü. Ekiplerin yardımıyla çocuk yaralı bir şekilde kurtarıldı.
    • 19.08.2022 - 22:27
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    Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

    Ankara'da saat 18.30 sıralarında Mamak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir çocuk, 25 metrelik kuyuya düştü.

    Ekipler seferber oldu

    İHA'nın haberine göre, çocuğun kuyuya düştüğünü fark edenler Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı - Video

    Ankara da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı #1

    Çocuk kurtarıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda küçük çocuğu yaralı şekilde kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, kimliği belirlenemeyen çocuk hastaneye sevk edildi.

    Ankara da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı #2

    Ankara da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı #3

    Ankara da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı #4


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