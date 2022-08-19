Ankara'da bir çocuk 25 metrelik kuyuya düştü. Ekiplerin yardımıyla çocuk yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Ankara'da saat 18.30 sıralarında Mamak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir çocuk, 25 metrelik kuyuya düştü.

Ekipler seferber oldu

İHA'nın haberine göre, çocuğun kuyuya düştüğünü fark edenler Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ankara'da 25 metrelik kuyuya düşen çocuk kurtarıldı - Video







Çocuk kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda küçük çocuğu yaralı şekilde kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, kimliği belirlenemeyen çocuk hastaneye sevk edildi.



