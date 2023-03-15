Ankara'da 3 kişi, bir kafeye pompalı tüfekle saldırdı Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir kafeye pompalı tüfekle saldıran 3 şüpheli, kafe sahibi Kenan T.'yi ağır yaraladı.

Ankara'da yaşanılan olayda, kan aktı.

Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde bir kafede meydana gelen olayda, kafenin önüne otomobille gelen Kaan A., Yusuf K., Batuhan Ö., pompalı tüfekle kafeye rastgele ateş etmeye başladı.

Başından vurulan kişi ağır yaralandı

Açılan ateş sonucunda kafe işletmecesi Kenan T. başından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kenan T., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlar aranıyor

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.