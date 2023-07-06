Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verdiği bilgiye göre saat 21:42'de gerçekleşen deprem 7.42 km derinlikte meydana geldi.

Olumsuz ihbar yok

Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.



Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi.

"Düşük şiddetli bir deprem yaşadık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.