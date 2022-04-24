Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşlarıyla uçurtma uçuran 8 yaşındaki Burak Şekerci, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk, saldırı sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Küçük çocuğu, köpeklerden çoban kurtardı

İHA'nın haberine göre çocuğun bağırma sesini duyan bir çoban Şekerci’yi köpeklerden kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.