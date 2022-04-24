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    Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
    • 24.04.2022 - 23:17
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 23:53
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    Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı

    Ankara'nın Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşlarıyla uçurtma uçuran 8 yaşındaki Burak Şekerci, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

    Küçük çocuk, saldırı sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Küçük çocuğu, köpeklerden çoban kurtardı

    İHA'nın haberine göre çocuğun bağırma sesini duyan bir çoban Şekerci’yi köpeklerden kurtardı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Ankara da 8 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı #1

    Ankara da 8 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı #2


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