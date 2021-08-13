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    Ankara'da ağaç otomobilin üstüne düştü

    Çankaya ilçesinde görülen şiddetli rüzgar sonucu, 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 04:07
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    Ankara'da ağaç otomobilin üstüne düştü

    Ankara'da esen şiddetli rüzgar kazayı beraberinde getirdi.

    Başkent'te öğle saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından rüzgar etkili oldu.

    Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51'inci sokakta bulunan bir ağaç kökünden sökülerek devrildi.

    Ankara da ağaç otomobilin üstüne düştü #1

    VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

    Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

    Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

    Kaldırımda kimsenin olmadığı anda ağacın devrildiği görülürken, ağacın devrilmesinden sonra vatandaşların kısa süreli panik yaşadı.

     

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