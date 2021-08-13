Ankara'da ağaç otomobilin üstüne düştü
Çankaya ilçesinde görülen şiddetli rüzgar sonucu, 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
- DHA
- 13.08.2021 - 04:07
Ankara'da esen şiddetli rüzgar kazayı beraberinde getirdi.
Başkent'te öğle saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçelievler Mahallesi 51'inci sokakta bulunan bir ağaç kökünden sökülerek devrildi.
VATANDAŞLAR PANİKLEDİ
Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.
Kaldırımda kimsenin olmadığı anda ağacın devrildiği görülürken, ağacın devrilmesinden sonra vatandaşların kısa süreli panik yaşadı.