Ankara'da anne- kız kılığındaki 2 hırsız saç yumağı çaldı

Ankara'da kendilerini müşteri olarak tanıtan 2 kişi, peruk ve saç ürünleri satılan iş yerinden 2 bin 500 TL değerinde saç yumağını çaldı.

Gündüz saatlerinde Çankaya ilçesi Menekşe-1 Sokak'ta bulunan Ahmet Mucuk'un işlettiği peruk ve saç ürünleri mağazasında meydana gelen olayda, iş yerindeki kasiyere kendilerini anne ve kızı olarak tanıtan 2 kadın, doğal saçlardan yapılan peruklarla ilgilendi.

2 BİN 500 LİRALIK DOĞAL SAÇ YUMAĞINI TORBAYA ATTI

Anne rolündeki kadın, kasiyerin önüne geçip peruklarla ilgili sorular sorarken, diğer kadın da bir saç yumağını eline alıp incelemeye başladı. Kasiyer, anne rolündeki kadının sorularıyla muhatap olduğu sırada diğer kişi, kasiyerin 30 saniyelik boşluğundan faydalanarak yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki doğal saç yumağını kolundaki torbaya yerleştirdi. Anne ve kızı ardından iş yerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Bir süre sonra saç yumaklarından birinin kaybolduğunu fark eden iş yeri çalışanları, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık anını yakaladı. Ardından da polise haber verildi. Polis, anne- kız kılığındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da anne-kız kılığındaki 2 kişi, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

"KAMERALARA BAKA BAKA ÇALDILAR"

Dükkan işletmecisi Ahmet Mucuk, "Ankara'da peruk mağazamıza gelen anne- kız, saç bakmak için geldiklerini söyleyip bizleri oyaladı. O sırada sarışın anne, çalışan elemanımızı başka şekilde oyalarken arka taraftan kız çocuğu saçı eline alıp, inceler gibi yapıyor. Annesiyle göz işaretleriyle anlaşıp, elemanın önünü kapatıp köşe noktada saçı poşetine katlayıp atıyor ve anne hala alıcı gibi saç hakkında bilgi alırken kız mağazadan çıkıp uzaklaşıyor. Kameraların içine baka baka gündüz anne- kız birlikte hırsızlık yapıyor. Bu kişileri tanıyan bilen kim varsa herkes görsün. Yaptıkları hareketin rezilliğini herkes görsün" ifadelerini kullandı.