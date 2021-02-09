Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede doğalgaz kaynaklı patlama, hasara neden oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında, doğalgaz patlaması yaşandı.

Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar, sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

EVDE KİMSE YOKTU

Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Ankara'da apartman dairesinde patlama VİDEO