Euro
8.56
0.32%
Dolar
7.0731
0%
Altın
419.47
0.72%
Borsa
1.544
0.6%
Bitcoin
332.468
9.18%
EXEN Coin
16.20
6.50%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Ankara'da apartman dairesinde patlama

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede doğalgaz kaynaklı patlama, hasara neden oldu.
    • AA
    • 09.02.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da apartman dairesinde patlama

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında, doğalgaz patlaması yaşandı.

    Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar, sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

    EVDE KİMSE YOKTU

    Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

    Ankara'da apartman dairesinde patlama VİDEO

    Ankara da apartman dairesinde patlama #1

    Ankara da apartman dairesinde patlama #2

    Ankara da apartman dairesinde patlama #3

    Ankara da apartman dairesinde patlama #4

    Ankara da apartman dairesinde patlama #5

    Ankara da apartman dairesinde patlama #6

    Ankara da apartman dairesinde patlama #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir