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    Ankara'da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi

    Ankaralı esnafın otomobilini sadece iPhone karşılığında satışa çıkardığı ilan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
    • 20.09.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 17:11
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    Ankara'da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi

    Otomobil ilan sayfasındaki ayrıntı, kullanıcıları hayrete düşürdü.

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oto sanayiide esnaflık yapan Fatih Kök, aracını satmak için ilan verdi.

    Araba karşılığında telefon istedi

    Karşılığında para yerine iPhone model telefon isteyen Kök, telefonu getirenin arabayı götüreceğini belirtti.

    Vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösterirken, Kök ise arabasının değerinin bu telefonun değerine eşit olduğunu öne sürdü.

    Ankara'da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi VİDEO

    Ankara da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi #1

    "Telefonlar artık herkesin alabileceği güçte değil"

    Daha önce araç satışında hiç böyle bir yöntem tercih etmediğini vurgulayan Kök, “Öncelikle ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Biliyorsunuz araba fiyatları uçtu. Telefon fiyatları uçtu. Yurtdışından gelen telefonlar artık herkesin alabileceği güçte olmadığı için biz de böyle bir araba aldık. Arabamıza da 14 Pro Max takaslı değişik bir ilan yaptık. Milletin de değişik ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz için böyle bir ilan tercih ettik. İphone 14 Pro Max ile bu arabanın değeri eşit diyebilirim size. İlgi çekici dikkat çekici. Başka telefonla takas olur mu diye gelenler de oluyor. İlgi yoğun. 14 Pro Max karşılığında arabayı kim gelirse ona vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Ankara da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi #2

    "Fatih Bey şu an düşünüyor bakalım"

    İHA'nın aktarımına göre; aracın üzerindeki satılık ilanını gören ve sonrasında ise hemen Fatih Kök’ü arayan Durak Şimşek, "Fatih Bey böyle bir ilan girdi. Biz de sabah gördük. 13 Pro Max teklif ettik açıkçası. Onu teklif ettik üstüne biraz daha para istedi. Biz de üzerine bir de 6S teklif ettik. Şimdi pazarlık aşamasındayız, verirse alacağız aracı. Dükkanda kullanacağız inşallah. Almaya niyetliyiz. 13 Pro Max vereceğiz biz. O da şu an 40 bin lira civarında. Bir de 6S verelim diyoruz. Ama Fatih Bey şu an düşünüyor bakalım. Ondan haber bekliyoruz. Telefonu alacak, aracı verecek bu kadar basit.” şeklinde konuştu.

    Ankara da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi #3

    Ankara da arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon istedi #4


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