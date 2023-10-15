Ankara’da araç, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Ankara’da hafif ticari araç, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.

İHA

Ankara'da gece saatlerinde Çankaya İlçesi Aşağı Öveçler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı’nda, aşırı süratli olduğu iddia edilen U.C.G’nin kontrolündeki 06 JOH plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Üst geçidin ayağına çarptı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ardından üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İki kişi hastane yolunda yaşamını yitirdi

Kazada sürücü U.C.G. (22) ve M.K.E’nin (24) hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybettiği, araçta bulunan E.F.K.’nın (22) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)