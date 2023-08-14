Ankara'da Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti Ankara'da Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

ensonhaber.com

Ankara'da Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş'ın cenazesinin salı günü Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Özhaseki ve Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Ayaşlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Demirbaş'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.