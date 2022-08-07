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    Ankara'da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı.
    • 07.08.2022 - 23:31
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 23:38
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    Ankara'da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı

    Ankara’nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı.

    Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşı yoldan geçen sürücüler kurtardı.

    Omzunda kırık oluştu

    Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşın omuzunda da kırık oluştuğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan şahsa ameliyat ile platin yerleştirildiği bildirildi.

    Ankara'da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı ViDEO

    Ankara da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı #1


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