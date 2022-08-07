Ankara'da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı.
- 07.08.2022 - 23:31
- Güncelleme : 07.08.2022 - 23:38
Ankara’nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı.
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşı yoldan geçen sürücüler kurtardı.
Omzunda kırık oluştu
Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşın omuzunda da kırık oluştuğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan şahsa ameliyat ile platin yerleştirildiği bildirildi.
Ankara'da başıboş köpekler bir kişiye saldırdı ViDEO