Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler
20 bin TL'ye mal olan cinsiyet partisinde Atakule'de pembe ışıklar yanarken, ortaya çıkan o görüntüler ise büyük tepki çekti.
- İHA
- 14.11.2020 - 14:59
- Güncelleme : 14.11.2020 - 15:45
Geçtiğimiz aylarda Dubai’de yaşayan bir çiftin cinsiyet öğrenme partisinin bir benzeri Türkiye'de yapıldı.
Ankaralı bir çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.
ATAKULE PEMBE RENGE BÜRÜNDÜ
Çift bebeklerinin cinsiyetini kentin simgelerinden olan Atakule'ye yansıtılan renkle öğrendi.
Atakule'de o sırada pembe ışıklar yanmaya başladı.
Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Partinin videosu sosyal medyada paylaşılırken, o görüntülere birçok kullanıcıdan tepki geldi.
Partinin maliyetinin ise 20 bin TL’den başlayıp taleplere göre artış gösterdiği öğrenildi.