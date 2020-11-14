Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.28
-0.48%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler

    20 bin TL'ye mal olan cinsiyet partisinde Atakule'de pembe ışıklar yanarken, ortaya çıkan o görüntüler ise büyük tepki çekti.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 14:59
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 15:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler

    Geçtiğimiz aylarda Dubai’de yaşayan bir çiftin cinsiyet öğrenme partisinin bir benzeri Türkiye'de yapıldı.

    Ankaralı bir çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.

    ATAKULE PEMBE RENGE BÜRÜNDÜ

    Çift bebeklerinin cinsiyetini kentin simgelerinden olan Atakule'ye yansıtılan renkle öğrendi.

    Atakule'de o sırada pembe ışıklar yanmaya başladı.

    Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

    Partinin videosu sosyal medyada paylaşılırken, o görüntülere birçok kullanıcıdan tepki geldi.

    Partinin maliyetinin ise 20 bin TL’den başlayıp taleplere göre artış gösterdiği öğrenildi.

    Ankara da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler #1

    Ankara da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler #2

    Ankara da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir