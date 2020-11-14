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Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler

Ankara'da, bebeklerinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendiler

20 bin TL'ye mal olan cinsiyet partisinde Atakule'de pembe ışıklar yanarken, ortaya çıkan o görüntüler ise büyük tepki çekti.