Ankara'da binanın duvarından yeşeren ağaç görenleri şaşkına çeviriyor

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki binayı görenler şaşkına dönüyor.
Bidav apartmanında bir dairenin olduğu bölümde, taş duvarların arasından yeşeren çiçek dikkat çekiyor.
Ev sahibi Oğuz Ateş, 8 yıl önce bu ağacın çıkmaya başladığını ve o günden bugüne sulamaya ve bakımını yapmaya devam ettiğini söyledi.
Meraklı bakışların karşısında büyüyor
Herkesin arkasını bir daha dönmesine sebep olan ağaç, yoldan geçenlerin meraklı bakışları altında büyümeye devam ediyor.
Ateş, evi 1975’te müteahhitten aldığını o yıllarda betonun arasına çekirdek kaçtığını tahmin ettiğini bu durumun buna sebep olabileceğinin belirtti.
"Herkese de nasip olmaz bu"
Ateş, şu ifadeleri kullandı:
1975’te müteahhitten aldım ben bu evi. Beton atarken araya çekirdek mi kaçtı artık bilmiyorum nasıl olduysa Allah’ın hikmeti. Herkese de nasip olmaz bu. Oradan çıkan henüz ufakken ben suladım ve sonra büyümeye başladı. Sağlı ve sollu büyümeye başladıktan sonra ben bunu budadım. Budadıkça artık daha çok çıkmaya başladı. 8 yıldır da ben gözüm gibi bakıyorum.