Ankara'da binanın duvarından yeşeren ağaç görenleri şaşkına çeviriyor Daire balkonunun altından çıkan ağaç yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Ev sahibi Oğuz Ateş ağaca adeta bir bebek gibi bakıyor.

İHA

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki binayı görenler şaşkına dönüyor.

Bidav apartmanında bir dairenin olduğu bölümde, taş duvarların arasından yeşeren çiçek dikkat çekiyor.

Ev sahibi Oğuz Ateş, 8 yıl önce bu ağacın çıkmaya başladığını ve o günden bugüne sulamaya ve bakımını yapmaya devam ettiğini söyledi.

Meraklı bakışların karşısında büyüyor

Herkesin arkasını bir daha dönmesine sebep olan ağaç, yoldan geçenlerin meraklı bakışları altında büyümeye devam ediyor.

Ateş, evi 1975’te müteahhitten aldığını o yıllarda betonun arasına çekirdek kaçtığını tahmin ettiğini bu durumun buna sebep olabileceğinin belirtti.

"Herkese de nasip olmaz bu"

Ateş, şu ifadeleri kullandı: