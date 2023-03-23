Ankara'da bir kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 70 yaşındaki Fadime Başar, başıboş köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

DHA

Uzun yıllardır sokaklardaki başıboş köpekler nedeniyle yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kez adres Ankara oldu.

Dün akşam saatlerinde Karaşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan ve köpeği 'Tomi' ile birlikte yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.

Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.