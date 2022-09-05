Ankara'da bir kişi tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

Ankara Sincan'da bir kişi, tartıştığı komşusunu 3'üncü kattaki balkonundan aşağıya attı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Balkondan aşağıya attı

Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.