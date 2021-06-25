Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaş yaşananlara tepki gösterdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi. Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşama olumsuz etkiledi.

YOLLAR SUYLA KAPLANDI, ARAÇLAR SUYUN İÇİNDİ KALDI

Özellikle Etimesgut ilçesinde yağan yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eryaman Mahallesi'nde bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Araçlar, suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü VİDEO

BELEDİYE EKİPLERİ SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Misket büyüklüğünde yayan dolu sonrası yeşil alanlar yer yer beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesi ardından belediye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte yollardaki su tahliye edildi.











